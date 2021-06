Brasileiro

Série C: Santa Cruz pode ter novidades para encarar o Floresta



Após estrear com derrota, o Santa começou a Série C na vice-lanterna do Grupo A, com -2 de saldo, dentro do Z2

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 04 (AFI) – Após começar a Série C do Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo ao ser derrotado na estreia para o Manaus, o Santa Cruz volta à campo pela competição nacional neste sábado (06), quando a partir das 17h recebe o Floresta-CE, no Arruda, pela segunda rodada, buscando a recuperação na tabela.

NOVIDADES

Foto: Rafael Melo / Santa Cruz

Para tentar a recuperação diante do Floresta, após perder por 2 a 0 para o Manaus na estreia, o Santa Cruz terá algumas novidades. Contratado recentemente, o meia Rondinelly foi regularizado e fará sua estreia.

Wallace Pernambucano aguarda sua regularização para poder estrear pelo Santa, que deve sair até o fim desta sexta-feira. Caso o atleta seja inscrito a tempo, será uma das novidades da Cobra Coral na partida.

Sem suspensos, o Santa conta com alguns atletas em período de transição, se recuperando de lesão. Lucas Batatinha está com desgaste muscular, enquanto o volante Everton Dias e o atacante Frank vivem a expectativa da estreia, assim como o atacante Adriano Michael Jackson.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, o Santa Cruz deve ir à campo com: Jordan; Weriton, Breno Calixto, Hebert e Julinho; Augusto César (Everton Dias), Vitinho, Rondinelly e Chiquinho; Lucas Batatinha (Adriano Michael Jackson) e Pipico (Wallace Pernambucano).