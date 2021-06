Série C: Thiago Alves testa positivo para covid e desfalca o Paraná

Brasileiro

Série C: Meia testa positivo para covid-19 e vira desfalque no Paraná



Nesta temporada, Thiago jogou em 12 partidas pelo Paraná, incluindo a estreia da Série C

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 07 (AFI) – O Paraná tem uma preocupação na sequência do Campeonato Brasileiro Série C. Isso porque o clube confirmou que o meia Thiago Alves está com covid-19 e é desfalque certo nos próximos jogos.

COMUNICADO

“O meia Thiago Alves testou positivo para a Covid-19. O atleta está em isolamento, sob os cuidados do nosso departamento médico. Boa recuperação, Thiago”, disse o clube em comunicado.

Na segunda rodada, porém, não foi relacionado. O clube não informou se o jogador está com sintomas ou não.

SÉRIE C

Em dois jogos na Série C, o Paraná ainda não somou pontos, pois perdeu para o Ypiranga-RS e Botafogo-SP. O próximo adversário é o Figueirense, no domingo, às 18h, em casa.