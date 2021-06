Série C: Tombense busca primeira vitória contra o Altos, em casa

Brasileiro

Série C: Tombense busca primeira vitória contra o Altos, jogando em casa



Time empatou os dois jogos que fez; Uma vitória pode colocar a equipe no G4

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Tombos, MG, 11 (AFI) – Buscando a primeira vitória na competição, o Tombense recebe o Altos no estádio Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida acontece no domingo, ás 11h.

O time mineiro até agora não venceu, apenas dois empates em dois jogos. Apesar disso, com uma simples vitória e algumas combinações de resultados, o time pode chegar no G4 do embolado Grupo A.

Rubens, marcando de pênalti – Foto: Victor Souza/Tombense

VAI COM TUDO

Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes não terá nenhum problema em escalar o time. Não há ninguém machucado ou suspenso.

TREINOU ESTA SEMANA

O time realizou treinamentos no Almeidão esta semana. Trabalhos físicos e táticos foram realizados para o confronto.

ESPERANÇA DE GOLS

Após perder a vaga no time titular para Daniel, Douglas comemora gol na última partida e diz que está feliz por ter começado como titular no último jogo.

“Marcar gols é sempre importante. Depois que eu voltei da contaminação pela Covid, acabei perdendo a posição para o Daniel Amorim. Mas continuei trabalhando, buscando meu espaço para quando eu tivesse oportunidade, eu aproveitar da melhor maneira. Tive a oportunidade de começar como titular no último jogo e graças a Deus pude fazer o gol para ajudar a equipe e para ir readquirindo a confiança para a continuidade da competição”. declarou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que deve ir a campo deve ser: Felipe Garcia; David, Wesley Marth, Moisés e Manoel; Rodrigo, Eduardo Neto e Jean Lucas; Everton Galdino, Rodrigo Carioca e Rubens.