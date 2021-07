Série C: Único invicto, Criciúma se reapresenta como líder do Grupo B

Agora único time invicto no Campeonato Brasileiro Série C, o Criciúma se reapresentou nesta terça-feira para atividade no CT Antenor Angeloni. O clima não poderia ser melhor, afinal o time assumiu a liderança do Grupo B após a vitória, por 1 a 0, em cima do Novorizontino. Segundo o técnico Paulo Baier, o time está ganhando maturidade.

“Tivemos uma vitória importante, em cima de um time forte e candidato ao acesso. Isso dá confiança aos jogadores”, comentou o técnico, animado com a evolução do time.

LÍDER DO GRUPO B

Com a última vitória, o Criciúma alcançou 11 pontos na liderança do Grupo B. Completam o G4 Ypiranga-RS e Novorizontino, com dez pontos cada, e Botafogo-SP, com nove.

REAPRESENTAÇÃO

Os jogadores que atuaram menos na vitória por 1 a 0 diante do Novorizontino, fizeram um jogo-treino com o sub-20, enquanto os titulares trabalharam na academia.No jogo com o time da base, os profissionais venceram por 2 a 0 com gols de Uilliam Barros e Pedrinho.

Os treinos seguem nesta quarta-feira, às 15h, visando o próximo diante do Paraná, que só será realizado no domingo, às 18h, novamente no estádio Heriberto Hulse, pela sexta rodada.