Série C: Volta Redonda e Manaus duelam em situações opostas na tabela

Brasileiro

Volta Redonda-RJ x Manaus-AM – Voltaço e Gavião duelam em situações opostas na tabela



O Volta Redonda precisa da vitória para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Manaus é o vice-líder

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 05 (AFI) – Em situações opostas na tabela de classificação do Grupo A, Volta Redonda e Manaus FC se enfrentarão na tarde deste domingo (06), no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, buscando começar a competição com força rumo ao acesso.

O Volta Redonda precisa da vitória para escapar da zona de rebaixamento. Sem pontuar, o time é o lanterninha do Grupo A, com -3 de saldo. O Gavião é, junto do Floresta, o vice-líder do Grupo A, com três pontos e dois gols de saldo, de olho na ponta da tabela de classificação.

VAI MUDAR

Foto: André Moreira

O time que entrará em campo diante do Manaus é um pouco diferente da equipe que foi superada pelo Altos por 3 a 0 na estreia da Série C.

Expulsos diante dos piauienses, Gabriel Pereira e Oliveira não irão para a partida.

Em contrapartida, os reforços Grasson e Rômulo Cabral, apresentados na semana passada, estão regularizados e à disposição de Neto para encarar os amazonenses, assim como o atacante João Carlos, que voltou de empréstimo junto ao São Bernardo-SP, campeão da Série A2 do Campeonato Paulista.

GAVIÃO REFORÇADO

O treinador Marcelo Martelotte terá ainda mais opções para escalar o Manaus diante do Volta Redonda, em relação ao time que superou o Santa Cruz por 2 a 0 na estreia da Série C. O meia Allan Dias e o zagueiro Marcão, que vieram do São Bento-SP, além do lateral-esquerdo Ronaell, foram regularizados e ficam à disposição do treinador.

Sem contaminador por covid-19 e jogadores suspensos até o momento, o treinador do Gavião não poderá contar com Ibiapino e Tiago Costa, vetados pelo Departamento Médico do clube. O lateral-esquerdo Dudu Mandai e o volante Márcio Passos, não treinaram com bola nesta semana devido a desconforto musculares. Em compensação Philip, que saiu lesionado da estreia e Vinícius Barba que não jogou, retornam para o confronto.

“A gente vai para buscar a vitória contra o Volta Redonda, é claro que respeitando a equipe deles, não menosprezando pelo fato de ter tomado 3 a 0 no jogo passado. A gente vai respeitar, mas a gente vai para buscar vitória”, afirmou Gabriel Davis, meia do Gavião.