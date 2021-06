Série D: 4 de Julho vence Imperatriz após massacre do Morumbi

Brasileiro

4 de Julho-PI 2 x 0 Imperatriz-MA – Colorado se recupera do massacre do Morumbi



Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Piripiri, PI, 12 (AFI) – Buscando virar a página após a goleada história de 9 a 1 sofrida para o São Paulo na Copa do Brasil, o 4 de Julho-PI voltou a campo na noite deste sábado (12), em Piripiri, para encarar o Imperatriz-MA, na Arena Colorada, em partida válida pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e fez o dever de casa, vencendo os rivais por 2 a 0.

Com o resultado, o 4 de Julho assumiu a vice-liderança do Grupo A2, com quatro pontos, enquanto o Imperatriz é o quarto colocado, com três pontos ganhos.

RITMO ACELERADO

Foto: Emanuele Madeira

A primeira etapa em Piripiri começou com tudo. Buscando esquecer a goleada sofrida pelo São Paulo na Copa do Brasil, o 4 de Julho se lançou ao ataque desde o início do jogo.

Logo no primeiro minuto, Dudu Beberibe cabeceou no cantinho, para uma grande defesa de Diego, que levou outro susto um minuto depois, quando Italo Pica-Pau chutou a bola no travessão.

O Imperatriz foi criar perigo apenas aos 25 minutos, quando Léo Paraíba chutou para o gol, mas errou na finalização. Pouco tempo depois, aos 30 minutos, Kennedy cruzou novamente para Leo, que desperdiçou mais uma chance. Como a bola não quis entrar, a primeira etapa acabou em 0 a 0.

ALÍVIO

Na volta para o segundo tempo, o 4 de Julho seguiu empilhando chances perdidas. A primeira delas foi aos oito minutos, quando Dudu Beberibe tocou com carinho para Hiltinho, que livre de marcação, dentro da área, chutou para fora. Aos 12, Pica-Pau recebeu de Edy e também não conseguiu aproveitar.

O time da casa seguiu massacrando o Imperatriz e chegou até a balançar as redes aos 26 minutos, quando Gilmar Bahia fez o gol, mas o o bandeira assinalou toque de mão. O gol do 4 de Julho, porém, amadureceu pouco tempo depois, aos 31 minutos, quando após belo cruzamento de Chico Bala, Etinho completou para o fundo do gol, de peixinho, fazendo 1 a 0 para o time da casa, que ampliou o placar com Cinelton, aos 48 minutos, fechando o placar em 2 a 0 para o 4 de Julho.

PRÓXIMOS DESAFIOS

As equipes voltam à campo pela Série D no próximo sábado (19), a partir das 16h, quando o 4 de Julho joga novamente em casa, na Arena Colorada, desta vez diante do Tocantinópolis, enquanto o Imperatriz recebe o Paragominas, no mesmo horário, no estádio Frei Epifânio.