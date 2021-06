Série D: ABC-RN acerta retorno do volante Felipe Manoel

Brasileiro

Após deixar XV de Piracicaba, volante acerta com time da Série D



O jogador de 31 anos deve chegar em Natal na sexta-feira para exames médicos antes de ser anunciado oficialmente

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 03 (AFI) – Às vésperas do Campeonato Brasileiro Série D, o ABC-RN segue atento ao mercado para reforçar seu elenco. Nesta quinta-feira, o time acertou o retorno do volante Felipe Manoel, que deixou o XV de Piracicaba após disputa do Campeonato Paulista Série A2.

O jogador de 31 anos deve chegar em Natal na sexta-feira para exames médicos antes de ser anunciado oficialmente. Seu contrato será até o fim da Série D. Antes de ir para o XV, Felipe defendeu o ABC, em 2020, totalizando 20 jogos.

Antes de ir para o XV, Felipe defendeu o ABC, em 2020

O volante Felipe Manoel chegou ao XV na reta final da Série A2 de 2020. Após sair por empréstimo ao Ituano para disputar a Série C, retornou para esta temporada.

O contrato se encerrou após o campeonato e não foi renovado. Ao todo, Felipe Manoel jogou 19 vezes com a camisa zebrada e marcou um gol.

ESTREIA



Na Série D, o ABC está no Grupo A3 e estreia no domingo, às 16h, quando visita o Treze-PB no Amigão, em Campina Grande (PB).

DUDU TREINA NAS FÉRIAS