Série D: Após empate contra o Santo André, São Bento goleia em jogo treino

Sorocaba, SP, 29 (AFI) – A equipe do São Bento retornou aos treinamentos nesta segunda-feira (28), após empate em 1 a 1 fora de casa, diante da equipe do Santo André, em jogo válido pela quarta rodada da Série D do Brasileiro.

Com resultado o Azulão se manteve na sexta posição do Grupo A7.

ESCAPOU NO FINAL…

O São Bento vencia a partida até os 45 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate do Ramalhão em jogo realizado na cidade de Diadema, mas para esta partida o técnico Paulo Roberto perdeu três jogadores importantes às vésperas da partida que foram diagnosticados com o Covid-19, os meias Judson, Fraga e Cadu.

“Infelizmente perdemos três atletas que iriam jogar às vésperas do jogo já testaram para covid-19, mas fizemos um bom jogo só que pela segunda vez na competição deixamos escapar a vitória em uma jogada de bola parada por falta de concentração, isso vai ser treinado e cobrado do grupo, foram quatro pontos que poderiam nos levar a liderança do grupo”, disse o treinador.

JOGO TREINO

Na apresentação do elenco do São Bento nesta segunda-feira, os jogadores que não atuaram os 90 minutos no empate diante do Santo André participaram de um jogo treino diante do Ska Brasil, time do tetracampeão Edmilson, o trabalho foi dividido em 2 tempos de 45 minutos cada e com uma goleada por 5 a 0, com gols de Anderson cavalo (02), Lucas Lima (02) e paulo Morais fechou o marcador.

“Temos a semana toda para trabalhar e corrigir os erros e este jogo treino sempre é importante para que possamos dar ritmo de jogo aos atletas que não tem atuado 90 minutos, teremos um jogo difícil pela frente diante da Portuguesa, que vem crescendo como nós na competição”, disse técnico Paulo Roberto.