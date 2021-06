Série D: ASA de Arapiraca anuncia retorno do lateral Chiquinho

Brasileiro

Série D: ASA de Arapiraca anuncia retorno de lateral que estava na Penapolense



Chiquinho, de 31 anos, irá iniciar sua quinta passagem pelo clube. As outra foram em 2011, 2015, 2016 e 2018

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 7 (AFI) – Nesta manhã de sexta-feira, a diretoria do ASA anunciou a contratação do lateral direito Chiquinho para reforçar o time no Campeonato Brasileiro Série D. Será a quarta passagem do jogador pelo clube, a última foi em 2018, as outras haviam sido em 2011, 2015 e 2016.

Chiquinho estava na Penapolense e atuou no Coruripe no ano passado. O lateral, de 31 anos, chega para repor a saída de Lázaro, um dos destaques do ASA no Campeonato Alagoano.

Chiquinho, em 2018 atuando pelo ASA – Foto: Pedro Silva/ASCOM ASA

CARREIRA



Chiquinho já teve passagens por Penapolense, Coruripe, Boa Esporte-MG, Jaciobá, Altos-PI e Cuiabá.

PRECISA SER REGULARIZADO



O jogador agora precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). A diretoria tentará inscrever o jogador até o próximo domingo, no duelo contra o Juazeirense.

ESTREIA SEM GRAÇA



Na estreia, o time alagoano empatou sem gols com o Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano, e tem um ponto no Grupo A4 do Brasileiro.

PRÓXIMO COMPROMISSO



A próxima partida do ASA será neste domingo, às 16h, contra o Juazeirense, fora de casa.