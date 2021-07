Série D: Atacante celebra gol pelo Rio Branco VN e projeta clássico importante

Venda Nova do Imigrante, ES, 30 (AFI) – Após empatar fora de casa com o Águia Negra, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Rio Branco VN terá um clássico pela frente. A equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Roy, receberá o Rio Branco, no próximo domingo (04). Um dos destaques da equipe na temporada, o atacante Stênio, falou sobre a expectativa para o clássico.

“A expectativa é a melhor possível. É um jogo bom de se jogar, clássico estadual, envolve uma rivalidade sadia, as equipes sempre vêm se encontrando em jogos importantes dentro do estado, agora levando isso para uma competição nacional”, disse.

Autor do primeiro gol do Rio Branco contra o Águia e um dos destaques do Brancão Polenteiro na temporada, Stênio ainda não havia marcado gol na competição nacional. O centroavante destacou a importância de voltar a marcar, mas ressaltou que o coletivo é o mais importante.

“O gol é sempre muito importante para o atacante, sempre te deixa mais confiante. Mas o foco principal é sempre ajudar minha equipe e meus companheiros com o meu melhor em cada partida, visando sempre um resultado positivo, se for com gols, excelente, pois trabalho sempre para buscar isso”, concluiu.

TABELA

Com cinco pontos até aqui, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota, o Rio Branco VN está na quinta colocação do Grupo A6. Caso vença o rival no fim de semana, o time pode entrar na zona de classificação à segunda fase.