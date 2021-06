Série D: Atacante Robertinho, do Maringá-PR, é emprestado ao Gama-DF

Brasileiro

Série D: Atacante do Maringá-PR é emprestado ao Gama-DF



Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Gama, DF, 02 (AFI) – O Gama acertou mais uma contratação para o Campeonato Brasileiro Série D. Nesta quarta-feira, o Maringá-PR confirmou o empréstimo do atacante Robertinho, de 21 anos, um dos destaques no Campeonato Paranaense.

O jogador, que possui contrato com o Maringá até dezembro de 2022 e ficará no time de Brasília até o final da Série D.

Foto: Fernando Teramatsu / MFC

Robertinho chegou ao Maringá durante o Campeonato Paranaense e foi um dos principais jogadores do time.

Autor de dois gols no campeonato, o atleta despertou interesse em várias equipes do país.

Ao todo, Robertinho realizou nove jogos com a camisa do Maringá no Paranaense, marcou dois gols e deu uma assistência.

O clube segue em negociação com outras equipes para o empréstimo dos outros atletas do elenco para o segundo semestre de 2021.

Na Série D, o Gama está no Grupo A5 e estreia no próximo sábado, às 15h30, quando visita o Jaraguá-GO, no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá (GO).