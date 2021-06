SÉRIE D: Atlético-BA empata sem gols com o Itabaiana-SE

Brasileiro

Atlético-BA 0 x 0 Itabaiana-SE – Carcará segura Tremendão e clubes empatam sem gols



Apesar de jogar fora de casa, sergipanos criaram as melhores chances, mas pararam na boa marcação baiana

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Alagoinhas, BA, 12 (AFI) – Em um duelo movimentado, o Atlético-BA soube sofrer e segurou o ímpeto do Itabaiana-SE. Com isso, os sergipanos e baianos acabaram empatando sem gols. A partida foi válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tremendão aparece em melhor situação, na terceira posição. O Carcará é quarto. Ambos os clubes tem dois pontos.

ZERADOS!



Mesmo jogando fora de casa, o Itabaiana-SE se lançou ao ataque e ditou o ritmo da partida. Nos minutos iniciais, os sergipanos tiveram uma grande chance com Aurélio. Em boa cabeçada, ele acertou a trave mandante e quase abriu o placar. A partir daí, o duelo esfriou e, com isso, o zero a zero foi confirmado no intervalo.

Atlético-BA empata sem gols com o Itabaiana-SE (Foto: Karina Rocha / Atlético-BA)

Na volta dos vestiários, o panorama mudou ligeiramente. Buscando ter mais posse, os baianos buscaram tocar mais a bola, mas não conseguiram traduzir isso em boas chances. Assim, o jogo seguiu em banho-maria. Assim, os minutos passaram e o empate sem gols acabou sendo confirmado.



PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-BA e Itabaiana-SE voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. Ambos os duelos ocorrerão no domingo (20), às 16h. Na Arena de Pernambuco, o Carcará tentará buscar a sua primeira vitória diante do Retrô-PE. Em seus domínios, o Tremendão buscará o seu primeiro triunfo diante do conterrâneo Sergipe-SE.