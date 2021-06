Brasileiro

Série D: Autor de dois gols, atacante projeta evolução do FC Cascavel



O camisa 11, Leo Itaperuna, foi o grande destaque da partida, o artilheiro balançou as redes duas vezes

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cascavel, PR, 08 (AFI) – Após uma boa campanha no estadual, o Campeonato Brasileiro Série D começou fervendo para o FC Cascavel. Em uma partida de seis gols, no Estádio Olímpico Arnaldo Busatto, FC Cascavel e Joinville empataram por 3 a 3. Dona da casa, a Serpente já mostrou que nesta competição quer balançar as redes.

GRANDE PARTIDA

“Foi uma grande partida. Saímos a frente no marcador, mas no final seguramos o empate e garantimos um ponto.



Fico muito feliz em poder ajudar a equipe com dois gols, vamos trabalhar para evoluir cada vez mais e sempre ajudar o Cascavel”, disse Léo Itaperuna.

NÚMEROS

Nesta temporada, o camisa 11, disputou 15 partidas com a camisa do FC Cascavel e balançou as redes por sete oportunidades.

“Nada disso é feito sozinho, agradeço a Deus e também a meus companheiros. Vamos seguir trabalhando firme para que na próxima partida possamos novamente marcas gols, mas desta vez sair com os três pontos”, comentou o artilheiro. O Cascavel volta a campo no Domingo (13), diante do Marcílio Dias, fora de casa.