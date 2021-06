Brasileiro

Série D: Brasiliense-DF viaja 100% focado após eliminação na Copa BR



Neste domingo, às 16h, visita o Porto Velho-RO, no estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho (RO), pela segunda rodada do Grupo A5

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Brasília, DF, 11 (AFI) – Depois de empatar em 0 a 0 com o Grêmio pelo jogo da volta da Copa do Brasil, o Brasiliense se despediu da competição. Agora suas atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro Série D. Neste domingo, às 16h, visita o Porto Velho-RO, no estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho (RO), pela segunda rodada do Grupo A5.

O técnico Vilson Tadei busca mobilizar seu elenco para este confronto fora de casa. A tendência é que o time possa ser o mesmo que começou frente ao Tricolor gaúcho. O goleiro Edmar Sucuri acabou jogando grande parte da partida pela Copa do Brasil, sentindo uma batida forte em sua perna esquerda. Mas deve estar presente na delegação que segue na noite desta sexta-feira para Porto Velho, em Rondônia.

O provável Brasiliense pode ir à campo formando com: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan e Peu (Goduxo); Lídio, Sandy, Peninha e Zotti; Zé Love e Luquinhas.

A partida terá arbitragem do paraense Joelson Ferreira Cardoso, com os assistentes Valdebranio da Silva e Joverton Wesley de Souza Lima. O quarto árbitro será Almir Belarmino Caetano, todos de Rondônia.

O Brasiliense estreou com empate por 1 a 1 com o Goianésia-GO. O Porto Velho estreou fora de casa empatando em 1 a 1 com o União-MT.