Série D: Brasiliense sem Zé Love e Badhuga para enfrentar o Gama em clássico de nº 68

Brasília,DF, 30 (AFI) – O Brasiliense receberá o seu rival Gama no confronto de número 68, no próximo sábado (03), a partir das 15 horas no estádio Serejão, em Taguatinga no Distrito Federal será o confronto candango no Grupo A5 da Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe terá o desfalque de duas peças fundamentais para a equipe, Zé Love e Badhuga.

Depois de perder fora de casa para o União de Rondonópolis por 2 a 1, agora o Brasiliense do treinador Vilson Taddei, busca a recuperação na tabela do Grupo A5. Com a derrota a equipe caiu para a terceira posição, com 7 pontos ganhos.

PREPARAÇÃO PARA O CLÁSSICO

Para este clássico caseiro na quarta divisão nacional o Brasiliense não contará com o zagueiro Badhuga e também o atacante do Amor, Zé Love, ambos que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, o zagueiro Keynan e o atacante Tobinha podem estar à disposição de Vilson Taddei para o confronto verde amarelo. Já o atacante Jéferson Maranhão continua em tratamento no departamento médico e segue sendo dúvida para o clássico de sábado.

O recém contratado lateral direito Arlen e o ex-Vasco o meio campista Bernardo já estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já ficam a disposição para a partida.

SEQUÊNCIA DA SERIE D

O jacaré brasiliense terá dois jogos seguidos em casa. Enfrentará o Gama e em seguida a Aparecidense na sequencia da série D do brasileiro, no grupo A5.

Brasiliense x Gama no Serejão, sábado às 15 horas terá arbitragem de Luiz Claudio Sobral, de Pernambuco. Os assistentes serão Lehi Souza e Lucas Modesto. O quarto árbitro será Maguielson Lima, todos do DF.

Texto de Sergio Porto