Série D: Campinense anuncia Serginho Paulista, campeão pelo São Paulo

Série D: Campinense-PB anuncia campeão brasileiro pelo São Paulo e mais dois



Nesta quarta-feira, o clube anunciou três reforços, incluindo o volante Serginho Paulista, campeão brasileiro pelo São Paulo

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 09 (AFI) – O Campinense segue ativo no mercado para reforçar seu elenco visando a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta quarta-feira, o clube anunciou três reforços, incluindo o volante Serginho Paulista, campeão brasileiro pelo São Paulo. Os outros dois são o zagueiro Weverton e o atacante Pedro Gabriel.

Aos 33 anos, o atleta traz no currículo títulos nacionais e a experiência que uma Série D também exige. Serginho foi campeão brasileiro em 2007 com a camisa do São Paulo, clube que o revelou. Também defendeu Marília-SP, Londrina-PR e Operário-PR, em que conquistou as Séries D (2017) e C (2018). Seu último clube foi o Largato-SE, onde sagrou-se vice-campeão estadual.

Serginho Paulista

OUTROS REFORÇOS

Weverton, de 30 anos, tem passagens por Serra Talhada/PÉ, Assu/RN, Confiança/SE e Galvez/AC. Seu último clube também foi o Largato/SE.

Já o atacante Pedro tem sua carreira construída no futebol goiano, onde atuou por Goiás/GO, Anapolina/GO, Goiânia/GO e Grêmio Anápolis/GO. O atacante também vestiu a camisa do Pouso Alegre/MG.

PRÓXIMO JOGO

Campinense-PB volta a campo na quarta-feira (16), às 15h, quando recebe o América-RN, no Amigão, em Campina Grande (PB).