Brasileiro

Série D: Caucaia-CE encara o Central-PE em busca de primeira vitória



Time empatou na faz primeira apresentação em 3 a 3 contra o Campinense

Publicado em 10/06/2021

por Oscar Silva

Caucaia, CE, 10 (AFI) – Focado no segundo jogo do Campeonato Brasileiro da Série D, no Grupo A3, o Caucaia-CE, faz apronto final nesta sexta-feira, para encarar o Central-PE, em Caruaru, no Lacerdão, no próximo domingo(13), ás 15h.

Na competição, o time comandado pelo técnico Ederson Araújo vem de empate na estreia, por 3 a 3, contra o Campinense-PB.

Caucaia encara o Central – Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

DÚVIDAS



Para pegar a Patativa, a Raposa Metropolitana, tem duas dúvidas no meio campo: Everton e Diego Maranguape e Michael e Vitor Ribeiro, disputam as vagas. No mais, o time deverá ser o mesmo que iniciou o jogo passado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Sendo assim, a provável escalação da Raposa deverá ser: Uóston; Alysson Caucaia, João Marcos, Túlio e Ednei; Leandro Leite, Pedro Kobel, Michel(Vitor Ribeiro) e Everton(Diego Maranguape); Renan e Vitinho