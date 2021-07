Série D: Com reforço e embalado, ABC encara o Caucaia

Natal, RN, 30 (AFI) – Com bom aproveitamento até aqui, ABC se prepara para o duelo contra o Caucaia, no sábado, às 16h, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

A equipe de Natal lidera o Grupo A3 com nove pontos, são três vitórias e uma derrota em quatro partidas.

REFORÇO NO ATAQUE

Recém chegado, o atacante Rodrigo Fumaça é uma das esperanças de gol da equipe no duelo do próximo sábado. Segundo o jogador, o time está focado para se manter na primeira colocação.

“Nosso início de campanha tem sido muito bom, mas não podemos deixar o ritmo cair. Na última partida, infelizmente não fizemos uma grande partida, mas já estamos trabalhando em cima dos erros para vencer o Caucaia, fora de casa”, disse

QUER O ACESSO

Fumaça disse que o objetivo principal da equipe é o acesso.

“Sem dúvidas, se trata do nosso maior objetivo na temporada. Nosso grupo é muito trabalhador e tenho certeza que temos condições para isso. Precisamos dar um passo de cada vez”, finalizou