Série D: Com técnico experiente Uberlândia-MG busca vitória em estreia

Série D: Com técnico experiente, Uberlândia-MG busca vitória diante da Ferroviária



Esta será a terceira participação do Uberlândia na Série D, pois já jogou em 2009 e 2018.

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Uberlândia, MG, 04 (AFI) – Ferroviária e Uberlândia fazem sua estreia no Campeonato Brasileiro Série D neste sábado, às 17h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). O time paulista tenta superar a campanha de 2020 enquanto os mineiros retornam à competição nacional após três anos.

Esta será a terceira participação do Uberlândia na Série D, pois já jogou em 2009 e 2018. Nesta última, conquistou sua melhor campanha, ao chegar às oitavas de final, sendo eliminado pelo Caxias-RS. Nesta temporada, o clube se manteve na elite do Campeonato Mineiro.

UBERLÂNDIA

Para a Série D, a diretoria preferiu a sequência no trabalho e manteve boa parte do elenco e a comissão técnica. Quem comando o time é Waguinho Dias, experiente na divisão, pois foi campeão com o Brusque-SC em 2019 e, na temporada passada, bateu na trave com o Marcílio Dias-SC.

Mesmo assim, o clube foi ao mercado e contratou seis jogadores: o goleiro Rafael Robalo, os laterais-direito Elivelton e Kelyton, o lateral-esquerdo Mateus Mendes e os atacantes Rafael Pernão e Ingro, além de retornos de jogadores que estavam emprestados.

PREPARAÇÃO

Na preparação, iniciada em 3 de maio, o Uberlândia fez dois amistosos contra times paulistas. Perdeu por 3 a 1 para o Mirassol e venceu o América por 3 a 0.

Na escalação há três dúvidas: Rafael Robalo ou George no gol, César Sampaio ou Nailson no meio-campo e Léo Martins ou Daniel Ribeiro no ataque.

UBERLÂNDIA-MG: Rafael Robalo (George); Kelyton, Mailson, Eduardo Thuram e Mateus Mendes; Luanderson, César Sampaio (Nailson) e Daniel Costa; Wandinho, Léo Martins (Daniel Ribeiro) e Felipe Pará. Técnico: Waguinho Dias.



Colaboração do setorista Marco Franco Rocha, da Rádio Vitoriosa FM, de Uberlândia (MG).