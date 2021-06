Brasileiro

Série D: Com três reforços, Santo André busca segunda vitória seguida



Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 11 (AFI) – Depois de estrear com vitória, o Santo André quer manter o ritmo no Campeonato Brasileiro Série D. Neste domingo, às 15h, o Ramalhão recebe o Boavista-RJ, que vem de empate, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela segunda rodada da fase de grupos.

Com a vitória por 2 a 1 diante do Bangu-RJ, o Santo André soma três pontos no Grupo A7 e quer se manter na briga pela liderança. Já o Boavista-RJ empatou sem gols com o São Bento, soma um ponto e busca sua primeira vitória.

SANTO ANDRÉ

O técnico Wilson Júnior não costuma divulgar os relacionados para o jogo, mas certo é que não contará com desfalques por suspensão, uma vez que nenhum jogador foi expulso. A boa notícia é que o Santo André tem três novidades.

Atacante Nunes, com a bola (Foto: Gabriel Facchin Dotto/ECSA)

Isso porque o lateral-direito Elias e o meia Giancarlo, reforços que chegaram nesta semana, estão regularizados.

Além disso, o atacante Vitor Carvalho foi promovido das categorias de base e está à disposição.

EXPERIENTE ATACANTE FAZ ALERTA

O experiente atacante Nunes minimizou o fato de jogar em Diadema, pois para ele qualquer estádio virou campo neutro.



“Com essa pandemia e os jogos sem torcida, todos os jogos se tornam campo neutro. Mas pelo fato de sermos o mandante, temos que fazer valer, independente de jogar em Santo André ou em Diadema”, pontuou.

Ele afirmou que conhece bem o time adversário e alertou sobre a dificuldade. “Conheço bem a equipe do Boavista, é muito forte e de muita qualidade. Mas nosso time está preparado pra essa dificuldade e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e conquistar os três pontos”, completou.

SANTO ANDRÉ: Fabrício Araújo; Eliandro, PV Leozão e Gilberto Jesus; Gledson, Bruno Luiz e Ruan; Will, David Ribeiro e Nunes. Técnico: Wilson Júnior.