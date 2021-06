Série D: Esportivo anuncia Gutierrez, zagueiro ex-São José-SP e Ponte

Brasileiro

Série D: Esportivo-RS anuncia zagueiro ex-São José-SP e formado na Ponte Preta



O clube confirmou a chegada do zagueiro Gutierrez, de 24 anos, formado na Ponte Preta.

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bento Gonçalves, RS, 10 (AFI) – Visando a sequência no Campeonato Brasileiro Série D, o Esportivo-RS segue atento ao mercado para reforçar o elenco. O clube confirmou a chegada do zagueiro Gutierrez, de 24 anos, formado na Ponte Preta.

Foto: Guilherme Kalsing /Exata Comunicação/ CEBG

Gutierrez Felipe Nascimento, zagueiro de 1,90m, vestiu a camisa do São José-SP, no primeiro semestre deste ano, na disputa do Campeonato Paulista Série A3.

Gutierrez iniciou a carreira na base da Ponte Preta e acumula passagem por Atlético de Tubarão (SC), Capivariano (SP) e Taubaté (SP).

Na estreia, o Esportivo empatou sem gols com o Rio Branco e soma um ponto no Grupo A8. O time volta a campo no sábado, às 19h, em casa, diante do Juventus-SC.