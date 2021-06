SÉRIE D: Fábio Lima brilha e Atlético-BA empata com o ASA-AL fora

Brasileiro

ASA-AL 0 x 0 Atlético-BA – Fábio Lima brilha e Carcará conquista empate em Alagoas!



Com importantes intervenções, goleiro visitante foi o destaque do jogo, garantindo o empate sem gols entre os clubes

Publicado em 06/06/2021

por Agência Futebol Interior

Arapiraca, AL, 6 (AFI) – Em um duelo equilibrado no primeiro tempo e com domínio mandante no segundo, o ASA-AL ficou no empate com o Atlético-BA. O duelo foi válido pela Série D e teve o goleiro Fábio Lima, do Carcará, como grande destaque. Com o empate sem gols, os dois times dividem a sexta posição do Grupo A4, com um ponto.

GOLEIRÃO SALVA

ASA-AL e Atlético-BA entraram em campo no Fumeirão em busca da primeira vitória na Série D. Em um início de jogo equilibrado, ambos os times se lançaram ao ataque e buscaram encontrar o seu gol. Apesar disso, ao fim da primeira etapa, o placar terminou zerado, dada as oportunidades desperdiçadas por alagoanos e baianos.

ASA-AL e Atlético-BA empatam na estreia dos times na Série D (Foto: Remir Laranjal / ASCOM ASA-AL)

Na volta dos vestiários, o panorama mudou. Tentando fazer valer o seu mando, os mandantes foram para cima do Carcará com tudo. Aí, começou a brilhar a estrela do goleiro Fábio Lima, do Carcará. Com importantes intervenções, ele evitou, por diversas vezes, a abertura do placar por parte dos alagoanos. Com isso, o empate sem gols foi confirmado.

PRÓXIMOS JOGOS

ASA-AL e Atlético-BA voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. No domingo (13), o Fantasma de Arapiraca vai a Juazeiro-BA enfrentar a Juazeirense-BA no Adauto Moraes. Alvinegro e Cancão de Fogo medirão forças às 16h. Um dia antes, o Carcará volta a campo. No sábado (12), os baianos receberão o Itabaiana-SE no Estádio Carneirão, em Alagoinhas-BA, às 16h.