Série D: FC Cascavel se reforça com Echeverría, ex-LDU, e mais um

Série D: FC Cascavel se reforça com ex-Londrina e paraguaio ex-LDU



Eduardo Echeverría já atuou por diversos clubes do Paraguai e Equador, como Olímpia e LDU

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cascavel, PR, 02 (AFI) – Perto da estreia do Campeonato Brasileiro Série D, o FC Cascavel está atento no mercado para reforçar seu elenco. Nesta semana, o clube anunciou dois nomes: o atacante Carlos Henrique e o meia paraguaio Eduardo Echeverría.

Com 26 anos, Carlos Henrique estava no Londrina e vai reforçar o setor ofensivo. No currículo, o atacante tem passagem por clubes como Juventude, Figueirense, Sport de Recife, Grêmio Novorizontino e Londrina.

“Muito feliz de estar no FC Cascavel. Em outras oportunidades já havia conversado com o clube e desta vez deu certo. Tenho consciência e discernimento de que vai dar tudo certo para que possamos fazer um bom Brasileiro. Quero fazer gols para ajudar na busca pelo acesso”, falou.

RAÇA NO MEIO-CAMPO

Já Eduardo Echeverría já atuou por diversos clubes do Paraguai e Equador, como Olímpia e LDU, e coleciona passagem por clubes brasileiros do norte e nordeste como ABC, CSA, Remo, Altos, Campinense, Altos, ASA e Águia de Marabá.

“Muitas coisas me seduziram, o projeto e estrutura são as principais coisas que pesam na balança na hora de tomar uma decisão. Sou um jogador típico paraguaio, raçudo, que briga por todas as bolas e gosto muito de bater para o gol. Compromisso e esforço da minha parte nunca vão faltar”, disse Echeverría.

Echeverría e Carlos Henrique

TÉCNICO TCHECO ELOGIA

No comando do time de Cascavel, o técnico Tcheco falou sobre as novas contratações. “Dois atletas importantes, com um calibre pra esse tipo de competição, com experiência para nos ajudar. O Carlos e Echeverría vieram para incorporar nossa equipe com uma característica que não tínhamos no elenco. Tenho certeza que vão ajudar muito em um plantel que vem desenvolvendo bem o trabalho”.

ESTREIA

Na Série D, o FC Cascavel está no Grupo A8 e estreia no próximo sábado, às 16h, diante do Joinville, no Olímpico Regional. Vale lembrar que o time também está na semifinal do Campeonato Paranaense e aguarda a definição do adversário: Athletico ou Paraná.