Série D: Ferroviária anuncia Guilherme Castro ex-Guarani e São Caetano

Brasileiro

Série D: Ferroviária anuncia ex-Guarani e São Caetano e se aproxima de mais dois



O atleta realizou exames médicos e assinou contrato até 15 de novembro de 2021

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 02 (AFI) – A Ferroviária segue bem ativa no mercado visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, anunciou mais um contratação: o meia Guilherme Castro, ex-Guarani, que disputou o Paulistão pelo São Caetano. O atleta realizou exames médicos e assinou contrato até 15 de novembro de 2021.

Guilherme Nascimento de Castro tem 26 anos e é natural de Porto Seguro (BA). O atleta foi revelado pelo Ituano-SP e tem passagens por Guarani, Oeste e São Caetano. No Bugre, atuou em 14 partidas e marcou dois gols em 2018. O novo reforço falou sobre sua chegada e o que a torcida pode esperar.



“Expectativa é muito boa. Ferroviária vem crescendo muito no cenário nacional, com estrutura sem igual. Estou disposto a fazer tudo que for preciso para alcançar os objetivos. A torcida pode esperar muita entrega, técnica e determinação para chegar ao acesso”, afirmou.

Foto: Jonatan Dutra / Ferroviária SA

MAIS REFORÇOS?

A semana promete continuar agitada em Araraquara, pois a Ferroviária se aproximou de mais dois reforços vindos do Campeonato Paulista Série A2. O zagueiro Roger Bernardo, ex-Rio Claro, e o atacante Alisson Taddei, ex-XV de Piracicaba, já estão na cidade para realização de exames médicos e devem ser confirmados.

ESTREIA

A Ferroviária estreia no próximo sábado, às 17h, quando recebe o Uberlândia-MG, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A Locomotiva está no Grupo A6, que ainda tem Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Patrocinense-MG, Rio Branco VN-ES, Rio Branco-ES e Águia Negra-MS.