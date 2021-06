Série D: Ferroviária anuncia lateral Bruno Santos, ex-Santo André

Brasileiro

Série D: Ferroviária anuncia lateral que jogou o Paulistão pelo Santo André



Ele já está integrado ao elenco, após a realização dos exames médicos, e tem contrato até 15 de novembro de 2021

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 10 (AFI) – A Ferroviária fechou a contratação de mais um reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Bruno Santos, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Santo André, que já está integrado ao elenco, após a realização dos exames médicos e tem contrato até 15 de novembro de 2021.

Bruno Luiz dos Santos, tem 33 anos e é natural de Dourados-MS. O novo reforço afeano tem passagens pelo CFZ-RJ, Boavista-RJ, Bangu-RJ, América-RJ, Macaé-RJ, Cuiabá-MS, Tupi-MG, Atlético Goianiense-GO, GE Brasil de Pelotas-RS e Santo André-SP.

Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SA

ELOGIOU O PROJETO

Para o novo reforço afeanoa, a Locomotiva tem tudo para estar em divisões maiores no Brasil.



“A Ferroviária tem um projeto muito legal, tem estrutura e um nome muito grande. Esperamos fazer história aqui e levar este time para a Série C, que é um sonho, pois o clube merece alçar voos maiores dentro do cenário nacional”, falou.

PRÓXIMO JOGO

Ferroviária volta a campo no próximo domingo (13), para enfrentar a Caldense-MG, no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas-MG, às 16 horas, pela 2ª rodada do Brasileiro Série D.