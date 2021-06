Série D: Ferroviária anuncia o volante PH, ex-Santo André e Botafogo

Brasileiro

Série D: Ferroviária anuncia volante ex-Santo André e Botafogo



Em sua segunda passagem pelo clube, o volante espera fazer história novamente com a camisa grená

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 03 (AFI) – Próxima da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária assinou com mais um reforço para a competição. Trata-se do volante PH, que disputou o último Paulistão pelo Santo André e jogou pela Locomotiva no Paulistão de 2019. O atleta já realizou exames médicos e assinou com o clube até 25 de maior de 2022.

REFORÇO

Foto: Jonatan Dutra / Ferroviária SA

Phillipe Guimarães, tem 30 anos e é natural do Rio de Janeiro-RJ. O volante foi revelado pelo Botafogo-RJ e passou por Resende-RJ, Legião-DF, São Gonçalo-RJ, Angra dos Reis-RJ, Bangu-RJ, FK Kukesi-Albânia, Vila Nova-GO, Tombemse-MG, Boa Esporte-MG, Paysandu-PA e Santo André-SP.

“Estou muito feliz de fazer parte deste processo. Sabemos que será um processo bem árduo, vai ser um campeonato bem disputado, mas o que a gente tem feito nos treinamentos, tenho certeza que vamos colher lá na frente”, afirmou.

ESTREIA

A Ferroviária estreia na Série D do Brasileiro, no dia 5 de junho, contra o Uberlândia-MG, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 17 horas, pois o gramado da Fonte Luminosa está passando por manutenção.

A Locomotiva está no Grupo A6, ao lado de Uberlândia-MG, Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Patrocinense-MG, Rio Branco de Venda Nova-ES, Águia Negra-MS e Rio Branco-ES.