Série D: Ferroviária anuncia Yuri, atacante revelado pela Ponte Preta

Yuri Jonathan Vitor Coelho, tem 22 anos e é natural de Nova Era-MG. O atacante foi revelado pela Ponte Preta, onde também jogou no profissional em 2017 e 2018. Também tem passagens pelo Coimbra-MG, Gainare Tottori-JAP e Ferroviária-SP. Novamente vestindo a camisa afeana, o atacante vem preparado para a disputa da Série D.

Foto: Jonatan Dutra / Ferroviária SA

“Para mim é uma honra estar aqui novamente. Sei do peso desta camisa e da instituição. Estou muito feliz e com muita expectativa para a disputa da Série D.



A torcida pode esperar muito empenho, dedicação, qualidade e esforço. Vamos dar o nosso melhor para conquistar o objetivo”, afirmou.



ESTREIA

A Ferroviária estreia no próximo sábado, às 17h, quando recebe o Uberlândia-MG, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A Locomotiva está no Grupo A6, que ainda tem Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Patrocinense-MG, Rio Branco VN-ES, Rio Branco-ES e Águia Negra-MS.

______________________________________________________________________________________________________

PALMEIRAS – DUDU TREINA NAS FÉRIAS

______________________________________________________________________________________________________