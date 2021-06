Brasileiro

Série D: Ferroviária tem vários reforços e pode ter mudanças no ataque



O treinador ganhou várias novidades no elenco com contratações e retornos de empréstimos

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 11 (AFI) – Caldense e Ferroviária voltam a campo neste domingo, às 16h, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. No Estádio Ronaldo Junqueira, os mineiros querem seguir 100% enquanto o time paulista quer se recuperar da derrota na estreia.

Depois de perder para o Uberlândia-MG por 3 a 0, a Ferroviária não soma pontos no Grupo A6. Já a Caldense superou o Rio Branco-ES por 2 a 1 e quer se manter na briga pela liderança.

FERROVIÁRIA

Mesmo com o resultado negativo, o técnico Elano não deve mudar tanto no time. Entretanto, isso só será definido no sábado, quando faz o último treinador. O treinador ganhou várias novidades no elenco com contratações e retornos de empréstimos.

O atacante Ramon, o zagueiro/volante Roger Bernardo, o meia Alisson Taddei e o lateral-esquerdo Bruno Santos foram as novas contratações, todas regularizadas. Além disso, o atacante Léo Castro retornou de empréstimo e pode até começar como titular.

O volante Nando Carandina, que ficou fora do Paulistão por lesão, retorna e pode ser opção no banco.

O setor ofensivo também pode ter Guilherme Bala, que não estreou porque cumpriu uma suspensão. Com isso, Victor Paraíba sairia do meio-campo.

“Tivemos uma partida muito abaixo do esperado, mas trabalhamos bem essa semana para corrigir esses erros. Cada reforço tem suas características e eu tenho que encaixar eles da melhor forma. O que não pode faltar é a nossa garra e vontade de vencer”, disse Elano.

FERROVIÁRIA: Saulo; Bernardo, Guilherme Mattis, Bruno Leonardo e Lucas Hipólito; Rodrigo Yuri, PH, David Lazari (Yuri) e Victor Paraíba (Guilherme Bala); Gleyson (Léo Castro) e Júlio Vitor. Técnico: Elano.