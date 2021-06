Série D: Goleiro internado por covid apresenta melhora, diz Treze-PB

Brasileiro

Série D: Goleiro internado por covid-19 apresenta melhora, diz Treze-PB



O clube informou que Leandro Santos reagiu bem, não teve febre, “mesmo sem utilizar a máscara VNI (ventilação não-invasiva)”

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 10 (AFI) – Os torcedores do Treze ganharam mais tranquilidade, pois o goleiro Leandro Santos, internado por covid-19, apresentou melhoras em seu quadro. O atleta de de 36 anos, um dos 12 infectados do clube, precisou ser internado nesta semana após piora dos sintomas.

O clube informou que Leandro Santos reagiu bem, não teve febre, “mesmo sem utilizar a máscara VNI (ventilação não-invasiva)”. O médico do Treze, Dr. Lúcio César, também falou sobre os outros jogadores.

Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

“Ele apresentou um desconforto respiratório e precisou ser internado.



O restante do pessoal está em uso de medicação, em acompanhamento e em repouso. Todos estão passando relativamente bem”, disse.

SÉRIE D

Na Série D, o Treze estreou com derrota para o ABC-RN, por 1 a 0, no Grupo A3. O próximo compromisso será no sábado, às 15h, diante do Atlético-CE, fora de casa.

ENTREVISTA DO MÉDICO: