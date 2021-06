Série D: Inter de Limeira oficializa Igor Maduro, volante da Ponte

Brasileiro

Série D: Inter de Limeira oficializa volante da Ponte Preta e mais um



Além disso, promoveu o zagueiro Diogo Rollo e o atacante Guilherme Fernandes

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Limeira, SP, 02 (AFI) – A Inter de Limeira segue buscando reforços, renovar contratos e promover destaques da base, visando o Campeonato Brasileiro Série D. Nesta quinta-feira, o clube anunciou o lateral-esquerdo Igor Tavares e o volante Igor Maduro como novos reforços e promoveu o zagueiro Diogo Rollo e o atacante Guilherme Fernandes.

Tavares tem 27 anos e assinou contrato até o final da competição nacional. Ele defendeu o Unirb nesta temporada, no Campeonato Baiano. O atleta ainda acumula passagens por Primavera-SP, Atlético-AC, Villa Nova-MG, Nacional-PB e River-PI.

“Será um prazer jogar pela Inter, time de tradição. Espero fazer um grande trabalho aqui, conquistando os objetivos do clube”, afirmou.

O elenco também contará com Maduro. O volante, de 20 anos, que pertence à Ponte Preta e chega por empréstimo até o fim da Série D. Revelado na equipe de Campinas, ele já passou pelas categorias de base do Atlético-MG e foi convocado para a seleção brasileira Sub-15.

“Chego para honrar e defender esse manto. Espero dar muita alegria ao torcedor”, declarou.

Igor Tavares e o Igor Maduro

ELENCO

Para a Série D, permanecem no elenco os goleiros Rafael Pin, Allan Camillato e Henry Braghin. O lateral-direito Elacio, o lateral-esquedo Daniel Vançan e os zagueiros Balardin e Léo Silva, com contratos mais longos, também seguem defendendo a equipe. Em maio, o clube já havia anunciado a renovação do zagueiro Renan Fonseca. O meia Jardisson e o volante Pedro do Rio também renovaram.

Até o momento, a Inter contratou os goleiros Passarelli e Pedro Rocha; o zagueiro Danilo Cardoso; o volante Humberto; e os atacantes Guilherme, Caxito e Gabriel Rodrigues. Ainda promoveu os atacantes da base, Bruno Santos e Vitinho.

ESTREIA

A Inter está no Grupo A7 e estreia no próximo domingo (6), às 17h, em casa, contra o Madureira-RJ.