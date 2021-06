Brasileiro

Série D: Joinville anuncia reforços com goleiro do Paulista A2



Rafael Pascoal, que disputou o Paulista A2 pelo Rio Claro, chega com o zagueiro Léo Griggio e o meia Xavier.

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Joinville, SC, 01 (AFI) – O Joinville segue ativo no mercado para reforçar seu elenco visando o Campeonato Brasileiro Série D. Nos últimos dias, o clube anunciou mais três reforços, incluindo o goleiro Rafael Pascoal, que disputou o Paulista A2 pelo Rio Claro. Os outros são zagueiro Léo Griggio e o meia Xavier.

Rafael Pascoal acertou em definitivo até o fim Catarinense de 2022. O jogador de 30 anos estava no Rio Claro, onde ajudou sua equipe a chegar até as semifinais. Rafael começou sua carreira no Guarulhos-SP e passou por Red Bull Brasil, São José-SP, Atibaia, Bragantino, São Bernardo, Portuguesa, Imperatriz, Linense e Boa Esporte.

Goleiro Rafael Pascoal

Léo Griggio, de 22 anos, estava no Bangu e chega por empréstimo até o fim desta temporada. Ele se profissionalizou no Atlético-MG e passou pelo Confiança antes de se transferir para o Bangu.

Xavier, de 26 anos, estava no Marcílio Dias e chega ao Tricolor com contrato até o fim do Catarinense de 2022. Revelado pelo América-MG, passou por Macaé, Atlético-MG, Ituano, Guarani-SC, ABC e Sertãozinho.