Série D: Juventude-MA anuncia a contratação do atacante Gabriel Caju

Série D: Juventude-MA anuncia atacante que brilhou por time rival



O atleta de 22 anos foi revelado pelas categorias de base do Imperatriz-MA

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 03 (AFI) – Buscando fortalecer o elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Juventude Samas-MA anunciou na manhã desta quinta-feira (03) a contratação do atacante Gabriel Caju, que estava no River-PI.

REFORÇO

Foto: Reprodução / LTC Soccer

O atleta de 22 anos foi revelado pelas categorias de base do Imperatriz-MA, rival do Juventude, onde ganhou destaque e chamou a atenção do Cuiabá. Após a passagem pelo clube mato-grossense, ainda passou por Ferroviária, Guarany de Sobral e River-PI.

” A gente sabe que o Juventude está crescendo no Maranhão, como em competições nacionais. Estou muito feliz por estar neste grupo e tenho certeza que vamos conseguir acesso para a Série C”, afirmou Caju, em sua apresentação.

ESTREIA

O Juventude está no Grupo A2 da Série D, a lado de 4 de Julho, Guarany de Sobral, Imperatriz, Moto Club, Palmas, Paragominas e Tocantinópolis. A estreia será contra o 4 de Julho, neste sábado (05), a partir das 15h, no Pinheirão.