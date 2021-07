Série D: Lateral festeja boa fase no Boavista-RJ e projeta sequência

Saquarema, RJ, 29 (AFI) – Invicto após quatro jogos, o Boavista segue embalado na Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão de Saquarema lidera o Grupo A7 com oito pontos, quatro a mais que o Cianorte-PR, primeiro clube fora da zona de classificação.

Diante do desempenho positivo apresentado até agora, é normal que alguns nomes estejam se destacando. Entre esses, está o lateral-esquerdo Luiz Fernando, ou melhor, o Bull, como é conhecido desde os tempos de infância.

Revelado na própria base do Boavista, o jovem de 20 anos retornou ao clube nesta temporada para atuar no profissional. Enquanto esteve fora, defendeu as camisas do Fluminense e Taubaté.

JOGADOR FALOU SOBRE A BOA FASE

Titular nas quatro partidas realizadas pelo alviverde na Série D, Bull destacou a boa fase pela qual passa defendendo a camisa da equipe carioca.

“Estava trabalhando muito para alcançar esse momento, esperando pela minha oportunidade. Os meus companheiros me deram total confiança e eu sabia que uma hora a chance iria vir, pois o que eu precisava era estar focado e estar bem tanto fisicamente quanto mentalmente. Ter disputado a primeira divisão do carioca e a Copa do Brasil nos ajudou também. Estamos determinados em conseguir o acesso à Série C”, afirmou o atleta, que assumiu a titularidade neste Brasileiro.

POSTURA DENTRO DE CASA

Com a intenção de assegurar a condição de líder, Bull também falou sobre a importância de conquistar o resultado positivo no confronto deste fim de semana.

“Nossa equipe vai se impor dentro de casa. Com os pés no chão, vamos tentar fazer o nosso melhor pela conquista de mais três pontos. Queremos seguir na primeira colocação e, por isso, buscamos nova vitória”, finalizou.

PRÓXIMA PARTIDA

Depois de vencer o Bangu por 2 a 0, o Boavista volta a campo para enfrentar o Cianorte. O confronto acontece no próximo sábado (3), às 15h, no Estádio Elcyr Resende.