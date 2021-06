Brasileiro

Série D: Madureira acerta com meio-campista campeão brasileiro em 2012



Revelado pelo Fluminense e campeão brasileiro pelo clube, Rafinha chega para sua segunda passagem no Tricolor Suburbano

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio da Janeiro, RJ, 1 (AFI) – Velho conhecido da torcida, o meio-campista Rafinha está de volta ao Madureira. Aos 27 anos, o atleta que teve passagem no Tricolor Suburbano em 2018, chega para reforçar o elenco que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021.

Rafinha é apresentado pelo Madureira – Foto: Luis Miguel Ferreira/Madureira EC

NÃO VAI SER FÁCIL



Rafinha comentou sobre as dificuldades que a equipe enfrentará na Série D e sobre retornar ao clube.

“Estou muito animado com a oportunidade de jogar mais uma vez pelo Madureira. Queremos fazer uma excelente competição para dar continuidade ao bom trabalho que o professor Alfredo Sampaio vem fazendo- exclamou Rafinha, que também falou das dificuldades que o Tricolor Suburbano irá enfrentar no Brasileiro”, afirmou o jogador

GRUPO DIFÍCIL

“Vamos enfrentar um grupo complicado, cascudo, mas o professor Alfredo nos deu muita confiança. O trabalho está ótimo e nosso elenco tem qualidade. Temos totais condições de fazer uma grande competição para buscar o acesso “, explicou.

PODE ESTREAR

Vestindo as cores do Madureira na Série D do Campeonato Brasileiro pela segunda vez, Rafinha já fica à disposição do técnico Alfredo Sampaio na estreia contra a Inter de Limeira, no próximo domingo, às 17h, no Estádio Major Levy Sobrinho.