SÉRIE D: Murici-AL vence o Bahia de Feira-BA no José Gomes da Costa

Murici-AL 2 x 0 Bahia de Feira-BA – Verdão vence e dorme na ponta!



Igor Bahia e André Rodrigues marcaram os gols da vitória alagoana

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Murici, AL, 12 (AFI) – Em um duelo equilibrado, o Murici-AL chegou à sua primeira vitória e reagiu na Série D. Diante do Bahia de Feira-BA, o Verdão voltou a mostrar uma marcação encaixada e saiu com um triunfo por 2 a 0. Com o bom resultado e o empate entre Atlético-BA e Itabaiana-SE, o Verdão dormirá na liderança do Grupo A4. O Tremendão, por outro lado, está na lanterna.

Veja melhores momentos !

UM EM CADA TEMPO

Em seus domínios, o Murici-AL recebeu o Bahia de Feira-BA e realizou um duelo equilibrado. Com o trunfo de de uma boa marcação, o Verdão conseguiu sair na frente ainda na primeira etapa. Aos 24 minutos, Igor Bahia mandou a bola para as redes e deixou os alagoanos em vantagem antes do intervalo.

Murici-AL vence o Bahia de Feira-BA pela Série D (Foto: Jaílson Colácio)

Na volta dos vestiários, o panorama pouco mudou. Tentando pressionar, os visitantes paravam na boa marcação do Papagaio. No fim, a situação ficou mais tranquila para os mandantes. Aos 38, André Rodrigues mandou para o gol, fazendo o segundo e selando a vitória alagoana por 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Murici-AL e Bahia de Feira-BA voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. Ambos os duelos ocorrerão no sábado (19), às 16h. No José Gomes da Costa, o Verdão recebe o ASA-AL em duelo regional.

O Tremendão, por sua vez, também enfrentará um adversário do próprio estado. Na Arena Cajueiro, o Tricolor de Feira receberá a Juazeirense-BA.