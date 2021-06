Série D: Paragominas-PA troca treinador e anuncia Robson Melo

Brasileiro

Após derrota em estreia, time da Série D troca de treinador; Vice no Paraense assume



O clube anunciou, nesta segunda-feira, a saída de Matheus Lima e agiu rápido, anunciando horas depois seu substituto: Robson Melo

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Paragominas, PA, 07 (AFI) – Depois da estreia com derrota no Campeonato Brasileiro Série D, o Paragominas-PA já decidiu pela troca de treinador. O clube anunciou, nesta segunda-feira, a saída de Matheus Lima e agiu rápido, anunciando horas depois seu substituto: Robson Melo.

“O técnico Matheus Lima não é mais o treinador do Paragominas FC. Logo após sua chegada em Belém Matheus reuniu a diretoria e comunicou sua saída. Desejamos muito sucesso a sua nova jornada, e gostaríamos de agradecer por todos os serviços prestados pelo clube”, informou o clube.

Robson Melo

Horas depois, o anúncio de Robson Melo foi dado.



“Em conversa com ambas as partes, Robson Melo aceitou novamente a proposta de treinar o Jacaré do Norte.



Ele teve um ótimo desempenho ano passado dirigindo o time alviverde, chegando às semifinais do Parazão.



A apresentação está marcada para está terça feira (7), na Arena Verde”, comunicou.

Robson Melo tem 42 anos e tem experiência no estado. Além do próprio Paragominas, passou pelo Bragantino e Tuna Luso. No Tuna Luso, estava desde 2020 e, nesta temporada, conseguiu grande feito ao chegar à final do Paraense, vendendo caro o título para o Paysandu. Antes, eliminou o Remo.

Na Série D, o Paragominas estreou com derrota por 1 a 0 diante do Guarany-CE. O time está no Grupo A2 e agora encara o Tocantinópolis-TO, que empatou no primeiro jogo.