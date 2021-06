Série D: Patrocinense-MG anuncia Vandinho e Lucas Gadelha

Brasileiro

Série D: Patrocinense-MG anuncia lateral ex-Manaus e atacante formado no Água Santa



Nesta semana, o clube confirmou mais duas contratações: o lateral-esquerdo Vandinho e o atacante Lucas Gadelha

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Patrocínio, MG, 03 (AFI) – Perto da estreia no Campeonato Brasileiro Série D, o Patrocinense também está atento ao mercado para reforçar seu elenco. Nesta semana, o clube confirmou mais duas contratações: o lateral-esquerdo Vandinho e o atacante Lucas Gadelha.

Vandinho tem 35 anos e estava na Desportiva Ferroviária-ES. Também tem passagens em times de Minas Gerais, como Uberlândia e na Caldense, além de ter conquistado acesso à Série C em 2019 com o Manaus.

Vandinho

Já Lucas Gadelha tem 22 anos e teve boas passagens no interior de São Paulo, defendendo Água Santa, clube onde foi formado, e Rio Branco.

Seu último clube foi o Nacional-AM, que chegou à semifinal do campeonato estadual nesta temporada.

Na Série D, o Patrocinense está no Grupo A6 e estreia no próximo domingo, às 16h, quando recebe o Rio Branco VN-ES, no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio.

ELENCO



Goleiro: Edson, Carlinhos, Davyd e Filipe;

Lateral: Alanderson, Vinícius Pedalada, Luquinha, Samuel Toscas e Vandinho;

Zagueiro: Felipe Gregory, José Leandro, Juninho, Felipe Codognatto e Rômulo Henrique;

Volante: Kayo Soares, Thomás, Caik e Anderson Brito;

Meia: Gustavo Crecci, Matheus da Silva e Christopher;

Atacante: Danielzinho, Marcudinho, Matheus Santos, Nenê, Rodney Wyllian, Dimba e Lucas Gadelha