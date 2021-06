Série D: Portuguesa acerta com meia Danilo Pereira, ex-Atibaia

Brasileiro

Série D: Portuguesa acerta com seu terceiro meia em dois dias



Aos 25 anos, o novo reforço da Lusa já realizou todos os exames e se apresentou ao restante do time comandado por Fernando Marchiori

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 02 (AFI) – A Portuguesa anunciou a contratação do seu terceira meia em dois dias, sendo o segundo nesta quarta-feira. Trata-se de Danilo Pereira, que disputou o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Atibaia.

Aos 25 anos, o novo reforço da Lusa já realizou todos os exames e se apresentou ao restante do time comandado por Fernando Marchiori. Ele assinou até o fim da Série D do Brasileirão.

Danilo defendeu tradicionais clubes do interior de São Paulo como Osvaldo Cruz e Rio Preto, além de ter passado por Boa Esporte (MG) e o Operário (MT).

Danilo Pereira acerta com a Portuguesa. (Foto: Divulgação)

Antes de Danilo Pereira, a Portuguesa fechou com o meia Matheus Canhota, de 21 anos, que estava no Ituano. Outro meia anunciado foi Felipe Souza, de 29 anos, e que jogou no rebaixado EC São Bernardo.

Na Série D, a Portuguesa está no Grupo A7 e estreia no próximo sábado, às 19h, quando recebe o Cianorte-PR no Canindé, em São Paulo.