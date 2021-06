Série D: Portuguesa anuncia Matheus Canhota, meia ex-Ituano

Brasileiro

Série D: Portuguesa anuncia meia ex-Ituano e com passagem na base da Ponte



Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 01 (AFI) – Perto da estreia no Campeonato Brasileiro Série D, a Portuguesa segue atenta ao mercado para reforçar seu elenco. Nesta semana, o clube anunciou a contratação do meia Matheus Canhota, de 21 anos, que estava no Ituano.

Revelado pelo clube de Itu, Canhota também vestiu a camisa da Ponte Preta, em 2020, na categoria sub-23.

Com sua situação já regularizada, ele terá seu nome publicado no BID no decorrer da semana e assim fica à disposição da comissão técnica para a estreia no Campeonato Brasileiro, além da Copa Paulista.

“Quero agradecer a Portuguesa pela oportunidade. Sou um meio-campista clássico, habilidoso, finalizo bom, tenho uma boa visão de jogo e chego para contribuir com a equipe e fazer uma excelente competição. Muito feliz com a recepção de todos. Chego para fazer um excelente campeonato para sermos campeões e colocar a Lusa onde nunca deveria ter saído”, disse.

A Portuguesa está no Grupo A7, que também tem os paulistas Inter de Limeira, Santo André e São Bento. A estreia será no próximo sábado, às 19h, no Canindé, diante do Cianorte-PR.