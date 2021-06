Série D: Portuguesa anuncia Maxwell, atacante ex-Sport e Santa Cruz

Brasileiro

Série D: Portuguesa anuncia ex-Sport e Santa Cruz, que passou na base de Ponte



A Lusa anunciou o atacante Maxwell, de 22 anos, que estava no Santa Cruz

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 10 (AFI) – Visando a sequência da temporada, com o Campeonato Brasileiro Série D e Copa Paulista, a Portuguesa segue atenta ao mercado e acertou com mais um reforço para o setor ofensivo. A Lusa anunciou o atacante Maxwell, de 22 anos, que estava no Santa Cruz.

Maxwell já assinou seu contrato e se apresentou à comissão técnica no Centro de Treinamento do Parque Ecológico. O atacante é o segundo contratado para o setor ofensivo.

CARREIRA



Depois de surgir no São Paulo, ele passou nas categorias de base de Santos, Corinthians e Ponte Preta.

No profissional, defendeu nas últimas temporadas os rivais Sport e Santa Cruz, em Pernambuco.

SÉRIE D

Após empate por 2 a 2 com o Cianorte-PR na estreia, a Portuguesa volta a campo na Série D no próximo domingo, às 15h. Visita o Madureira-RJ, no Estádio Conselheiro Galvão.