Série D: Portuguesa anuncia meia Felipe Souza, ex-EC São Bernardo

Brasileiro

Série D: Portuguesa anuncia meia que jogou Paulista A2 pelo EC São Bernardo



Felipe defendeu o Cachorrão no Campeonato Paulista Série A2 e acertou empréstimo até o fim de 2021

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 02 (AFI) – Às vésperas da estreia do Campeonato Brasileiro Série D, a Portuguesa segue ativa no mercado para reforçar o elenco. Nesta quarta-feira, a Lusa anunciou a contratação do meia Felipe Souza, de 29 anos, que chega por empréstimo junto ao EC São Bernardo.

Felipe defendeu o Cachorrão no Campeonato Paulista Série A2 e acertou empréstimo até o fim de 2021. Felipe foi um dos destaques da equipe desde sua chegada, liderando o time que subiu à Série A2 em 2020.

Foto: Divulgação / Portuguesa

Além do São Bernardo, ele também defendeu camisas tradicionais como Inter-SC e Oeste. Fora do Brasil, tem passagens pelo futebol da Arábia Saudita e da Malásia.

O jogador já realizou exames médicos e se apresentou ao técnico Fernando Marchiori e sua comissão técnica.

Na Série D, a Portuguesa está no Grupo A7 e estreia no próximo sábado, às 19h, quando recebe o Cianorte-PR no Canindé, em São Paulo.