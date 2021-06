SÉRIE D: Rodada será concluída com Inter de Limeira e São Bento

Brasileiro

SÉRIE D: Rodada de estreia será concluída com Inter de Limeira e São Bento



A estreia será especial para a Inter de Limeira, que volta a uma competição nacional após 18 anos

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – Depois de 13 jogos darem início à fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D no sábado, a rodada de estreia será concluída neste domingo com mais 32 partidas. Entre elas, estão dois dos cinco paulistas presentes nesta edição: a Inter de Limeira e o São Bento, integrantes do Grupo A6.

A estreia será especial para a Inter de Limeira, que volta a uma competição nacional após 18 anos. A última vez foi em 2003, quando participou da Série C. Nesta temporada, a Inter fez uma boa campanha no Paulistão, chegando às quartas de final, fase em que foi eliminada pelo Corinthians. Em seu primeiro desafio, recebe o Madureira-RJ no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Mais tarde, às 18h, é a vez do São Bento, que visita o Boavista-RJ, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). O time de Sorocaba é um dos quatro rebaixados da Série C e tenta se reerguer. Entretanto, não começou bem a temporada, sendo rebaixado no Paulistão.

Entre outros destaques, está o Atlético Alagoinhas-BA, campeão estadual, que faz seu primeiro jogo diante do ASA-AL pelo Grupo A4. Além do São Bento, outros dois times que vieram da Série C entram em campo neste domingo. O Imperatriz-MA recebe o Palmas-TO no Grupo A2 e o Treze-PB encara o ABC-RN, também em casa.

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.