Série D: Santo André anuncia a contratação do meia Giancarlo Previato

Série D: Santo André anuncia a contratação de meia ex-Rio Claro e Botafogo-SP



Trata-se de Giancarlo Previato, de 28 anos, que estava no Rio Claro na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 08 (AFI) – Buscando fortalecer o elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, com o foco no acesso à Série C de 2022, a diretoria do Santo André anunciou mais um reforço na manhã desta terça-feira (08). Trata-se do meia Giancarlo Previato, de 28 anos, que estava no Rio Claro, na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

REFORÇO

Foto: Rogério Moroti / Ag. Botafogo

O novo reforço do Ramalhão para a disputa da Série D foi revelado pelas categorias de base do Olé Brasil, quando tinha apenas 18 anos e de lá passou por clubes da Europa, como Dordoi Bishkek, do Quirguistão, e FC Sumy, da Ucrânia, até chegar ao Rio Branco-SP, em 2016.

De lá pra cá, o meia de 28 anos atuou por alguns clubes do Brasil, como Botafogo-SP, Portuguesa, Inter de Lages, Atibaia, Tupi e Rio Claro, onde disputou a última edição da Série A2 do Campeonato Paulista, fazendo 18 partidas e anotando dois gols.

PRÓXIMO DESAFIO

Após vencer o Bangu por 2 a 1, fora de casa, na estreia da Série D, o Santo André volta à campo pela competição nacional no próximo domingo (13), a partir das 15h, quando encara o Boavista, no Distrital do Inamar.