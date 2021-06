Brasileiro

SÉRIE D: Santo André quer se manter 100% em dia com quatro paulistas em campo



Depois de vencer o Bangu-RJ, por 2 a 1, o Santo André soma três pontos no Grupo A7 e quer se manter na briga pela liderança

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D terá sequência neste domingo com 19 partidas. Depois de vencer na estreia, o Santo André quer se manter 100%, enquanto a Portuguesa, que empatou, busca seu primeiro triunfo. Já Ferroviária e Inter de Limeira foram derrotas no primeiro jogo e querem se reabilitar.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE D. CLIQUE AQUI!

OS PAULISTAS

Depois de vencer o Bangu-RJ, por 2 a 1, o Santo André soma três pontos no Grupo A7 e quer se manter na briga pela liderança. Às 15h, recebe o Boavista-RJ, que vem de empate, no Distrital de Inamar, em Diadema (SP).

Na mesma chave, a Portuguesa, que empatou por 2 a 2 com o Cianorte-PR, visita o Madureira-RJ, que venceu e iniciou a rodada na liderança. A partida será realizada no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ), às 15h.

Ainda pelo Grupo A7, a Inter de Limeira mira reabilitação após ser derrota por 3 a 0 pelo Madureira. Às 16h, visita o Cianorte-PR, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR).

Quem também busca reação é a Ferroviária, no Grupo A6, que perde para o Uberlândia-MG por 3 a 0. Agora, vai até Poços de Caldas (MG), no Estádio Ronaldo Junqueira, onde encara a Caldense-MG, que estreou com vitória.

Foto: Gabriel Facchin Dotto / EC Santo André

MAIS DESTAQUES

Entre outros destaques, estão dois jogos que reúnem times que venceram na estreia e brigam pela liderança. No Grupo A1, Penarol-AM e Castanhal-PA se enfrentam, enquanto ABC-RN e Sousa-PB se encaram no Grupo A3. Outros três times também querem se manter 100%: América-RN (Grupo A3), Retrô-PE (Grupo A4) e Boa Esporte-MG (Grupo A6).

Outros três jogos trazem situações opostas, de times que perderam. No Grupo A1, Galvez-AC e GAS-RR medem forças, enquanto no Grupo A5 jogam Nova Mutum-MT e Jaraguá-GO. Mais três times também buscam seus primeiros pontos: Atlético-AC (Grupo A1), Paragominas-PA (Grupo A2), Central-PE (Grupo A3) e Marcílio Dias-SC (Grupo A8).

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.