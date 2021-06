SÉRIE D: São Bento e Inter de Limeira tropeçam duelos Rio-São Paulo

Brasileiro

SÉRIE D: São Bento e Inter de Limeira tropeçam confrontos Rio-São Paulo



O time de Sorocaba empatou sem gols com o Boavista-RJ, fora de casa, enquanto a Inter foi derrotada em casa por 3 a 1 pelo Madureira-RJ

Publicado em 06/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Nada menos do que 19 partidas concluíram, neste domingo, a rodada de estreia da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Entre os paulistas, São Bento e Inter de Limeira não conseguiram estrear com vitória. O time de Sorocaba empatou sem gols com o Boavista-RJ, fora de casa, enquanto a Inter foi derrotada em casa por 3 a 0 pelo Madureira-RJ.

PAULISTAS SE DÃO MAL CONTRA FLUMINENSES



O empate do São Bento diante do Boavista-RJ até seria bom se o time de Saquarema não tivesse entrado com time praticamente reserva, visando o confronto decisivo com o Vasco na Copa do Brasil. Com o resultado, os times somam um ponto no Grupo A7 junto com Portuguesa e Cianorte-PR que também empataram. A chave é lidera por Madureira-RJ e Santo André, únicos que venceram e chegaram a três pontos.

O Madureira conseguiu a liderança ao visitar a Inter de Limeira e vencer com facilidade por 3 a 0. A derrota faz com que o time paulista não some pontos e, por ter a pior defesa, está na lanterna (8º), atrás do Bangu-RJ, que também não pontuou.

Foto: Luis Miguel Ferreira/Madureira EC

OUTROS DESTAQUES

No Grupo A1, o Castanhal-PA venceu tranquilo ao fazer 4 a 1 no Galves-AC. A chave também contou com vitórias de Peñarol-AM e São Raimundo-RR. Quem também conquistou triunfo tranquilo, por 4 a 1, foi o Aimoré-RS diante do Marcílio Dias-SC, na única vitória do Grupo A8.

Campeão estadual, o Atlético de Alagoinhas-BA não saiu do empate sem gols com o ASA-AL pelo Grupo A4, que só contou com a vitória do Retrô-PE. Vindo da Série C, o Imperatriz-MA estreou com o pé direito ao vencer o Palmas-TO por 3 a 2 no Grupo A2. Já o Treze-PB, outro que estava na terceira divisão nacional em 2020, não teve a mesma sorte e foi derrotado pelo ABC-RN por 1 a 0 no Grupo A3, que também teve empate por 3 a 3 entre Caucaia-CE e Campinense-PB.

FORMATO DA DISPUTA

A competição já teve uma fase preliminar em que oito times disputaram as últimas quatro vagas. Saíram vencedores GAS-RR, Tocantinópolis-TO, Brasiliense-DF e Rio Branco-ES.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.