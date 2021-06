SÉRIE D: São Bento empata, Uberlândia-MG e Guarany-CE seguem com 100%

Brasileiro

SÉRIE D: São Bento empata com Bangu, Uberlândia e Guarany-CE seguem 100%



Na sua faz primeira apresentação em casa, São Bento só empatou com o Bangu. Por enquanto, só Uberlândia-MG e Guarany-CE são 100%

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Na sua faz primeira apresentação em casa, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o São Bento empatou com o Bangu por 1 a 1, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Guarany de Sobral-CE e Uberlândia-MG venceram e seguem com 100% de aproveitamento.

No total, foram disputados 12 jogos e mais 19 acontecem domingo. A competição tem cobertura completa do Portal Futebol Interior, inclusive, com comentários, vídeos de gols e fichas técnicas após os jogos.

_______________________________________________________________________________________________________

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE D. CLIQUE AQUI!

_______________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO EMPATE

Este foi o segundo empate do time paulista no Grupo A7, onde ocupa a terceira posição. O time carioca, com um ponto, está em sétimo lugar.

No Grupo A8, duas vitórias de mandantes. O Joinville fez 1 a 0 sobre o Aimoré-RS, enquanto o Esportivo-RS fez 2 a 1 sobre o Juventus-SC. Os vitoriosos lideram com quatro pontos cada.

Joinville venceu o Aimoré

DOIS 100%

No Grupo A2, o Guarany de Sobral conseguiu sua segunda vitória ao bater por 2 a 0 o Moto Clube, mesmo jogando no Maranhão. O time cearense lidera com seis pontos. O Juventude-MA chegou aos quatro pontos ao vencer fora por 2 a 1 o Palmas-TO.

No Grupo A6, o Uberlândia voltou a vencer e lidera com seis pontos. Em casa fez 3 a 2 sobre o Rio Branco-ES.

Guarany venceu o Moto Club no Maranhão

EMPATE DE LÍDERES

Gama-DF e Aparecidense-GO empataram sem gols e lideram o Grupo A5 com quatro pontos cada.

O REGULAMENTO

Os 64 participantes estão divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.