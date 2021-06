Série D: São Bento está próximo de anunciar Papa Faye, da Ponte Preta

Brasileiro

Série D: São Bento está próximo de anunciar gringo da Ponte Preta



Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 02 (AFI) – Buscando fortalecer a equipe para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Bento está próxima de anunciar a chegada do atacante senegalense Papa Faye, de 24 anos, que chegará por empréstimo junto a Ponte Preta.

REFORÇO

Foto: Divulgação / Ponte Preta

Revelado pelo Touré Kounda, de Senegal, o atacante ainda passou por Mbour Petite Cote e AS Douanes em seu país natal, chamando a atenção do AS Salé, de Marrocos, onde este entre 2017 e 2020, até chegar na Ponte Preta.

Na Macaca, o jogador atuou em sete jogos pelo time principal e mais seis pelo Sub-23 e não anotou gols. A informação da contratação do jogador pelo São Bento foi adiantada pelo repórter Caio Rossini, da Rádio Cruzeiro FM 92,3 de Sorocaba.

ESTREIA

O São Bento está no Grupo 7 da Série D, a lado de Bangu, Boavista, Cianorte, Inter de Limeira, Madureira, Portuguesa e Santo André. A estreia será contra o Boavista, no dia 6 de junho, às 18h, em Bacaxá.