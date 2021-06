Brasileiro

Série D: Técnico do São Bento minimiza empate na estreia e acredita em evolução



“Podemos considerar que foi um bom resultado, mas a equipe ainda tem muito a produzir, principalmente em termos ofensivos”

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 07 (AFI) – O São Bento estreou com empate no Campeonato Brasileiro Série D. No domingo, o time ficou no 0 a 0 com o Boavista-RJ, fora de casa. O técnico Paulo Roberto Santos avaliou como positiva a primeira partida, principalmente a parte defensiva. Segundo ele, a equipe ainda tem muito a evoluir.

“Podemos considerar que foi um bom resultado, mas a equipe ainda tem muito a produzir, principalmente em termos ofensivos.

Defensivamente trabalhamos bem, faltou capricharmos mais nos contra-ataques. Pouco tempo de trabalho, não vou ficar aqui reclamando, mas temos que dar um desconto para os atletas conseguirem fazer pelo menos 50% daquilo que precisamos fazer”, avaliou.

COMO FICOU



Com o resultado, o time paulista soma um ponto no Grupo A7 junto com Portuguesa e Cianorte-PR que também empataram. A chave é lidera por Madureira-RJ e Santo André, únicos que venceram e chegaram a três pontos.

PRÓXIMO JOGO

Na segunda rodada, o São Bento volta a campo no próximo sábado (12), às 15h30, quando recebe o Bangu-RJ no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).