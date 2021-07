Série D: Técnico quer Juventus-SC focado diante de rival catarinense

Jaraguá do Sul, SC, 29 (AFI) – O Juventus-SC tenta buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D. Na última rodada do Grupo A8, a equipe de Jaraguá do Sul ficou no empate sem gols diante do Rio Branco-PR e jogará em casa novamente agora diante do Marcílio Dias-SC.

ÚLTIMO JOGO

A equipe comandada pelo técnico Pingo ainda não venceu na Série D, mas na partida diante do Rio Branco, em que o placar não saiu do zero, o Juventus teve pelo menos cinco oportunidades claras para fazer o gol. Na primeira etapa Allan e Giovani teve chances, já na segunda etapa Di Maria três vezes e Fabinho chutando na trave também tiveram suas oportunidades de marcar,

Um jogo em que tivemos oportunidades e não podemos desperdiçar ainda mais jogando em casa temos que sempre buscar a vitória. Vamos continuar trabalhando em busca de melhorias da equipe para que possamos conquistar as vitórias e subir na classificação Técnico Pingo

SEQUÊNCIA DA COMPETIÇÃO

O Juventus terá outra partida jogando em Jaraguá do Sul, desta vez diante de outra equipe catarinense: o Marcílio Dias, quinto colocado. Uma vitória, além de subir na tabela de classificação, coloca a equipe do técnico Pingo na briga para ficar mais próximo do G4, pois os quatro primeiros avançam para segunda fase.

Temos a semana para trabalhar e corrigir os erros que cometemos na última partida em busca de uma vitória que será de fundamental importância. Dará uma moral muito grande para o grupo, pois vamos enfrentar um grande adversário que tem uma base do time que realizou boa campanha no estadual Pingo

O Juventus volta a campo no próximo domingo (04) e recebe o Marcílio Dias, no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, pela quinta rodada da Série D.