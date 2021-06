Silas Wamangituka do Stuttgart revela que seu nome e idade são falsos

Alemão

Destaque de clube alemão revela que seu nome e data de nascimento são falsos



Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Um fato inusitado aconteceu esta semana na Alemanha. O atacante Silas Wamangituka, artilheiro do VfB Stuttgart na temporada, revelou à diretoria de seu clube que seu nome e data de nascimento eram falsificados, alterados por um ex-agente quando o atleta ainda era um adolescente.

O fato aconteceu quando Silas tinha apenas 17 anos, no momento em que deixou a República Democrática do Congo, para jogar pelo Ales, da França.

Segundo o atleta, seus dados pessoais foram alterados por um agente na Bélgica, que tinha total controle sobre sua conta bancária e passaporte.

“Tenho vivido constantemente com medo nos últimos anos e também estava muito preocupada com a minha família no Congo. Foi um passo difícil para mim revelar minha história. Só me atrevi a fazer isso com o apoio dos meus novos consultores”, afirmou o jogador, que fez 13 gols em 27 jogos na última temporada, em comunicado publicado pelo Stuttgart.

O jogador teve total apoio do clube após contar a verdade e já recebeu sua documentação oficial, vindo de seu país de origem. O atacante revelou que seu nome verdadeiro é Silas Katompa Mvumpa e que seu ano de nascimento é 1998, e não 1999, como estava escrito em seu documento falso.

“Tomamos todas as medidas imediatamente e alertamos todas as autoridades necessárias depois que Silas nos contou. Estamos tornando este caso público para sublinhar que estamos agindo de forma transparente”, revelou Thomas Hitzlsperger, diretor esportivo do Stuttgart.